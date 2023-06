Terni, paura in viale Bramante per un’auto contromano

Vedersi arrivare un’autovettura contromano appena usciti da una rotatoria, in questo caso quella tra via Proietti Divi e viale Bramante, a Terni. Non il massimo dell’esperienza: è ciò che è accaduto nelle ultime ore ed il fatto ovviamente non è passato inosservato. C’è chi ha potuto riprendere la scena. L’incauto e pericoloso – quantomeno nella circostanza – conducente ha poi proseguito nel verso opposto anche all’interno della rotonda provenendo da viale Bramante. Fortunamente non ci sono state gravi conseguenze.

