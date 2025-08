di S.F.

La Edilmaco2 srl di piazza del Mercato. Questa la società che, a Terni, si occuperà tramite accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria delle pavimentrazioni pregiate ed elementi di arredo: c’è la firma del dirigente al governo del territorio, Federico Nannurelli, per le annualità dal 2025 al 2027. Vale un importo contrattuale di 469 mila euro oltre Iva.

MAGGIO 2025, IL ‘TESORETTO’ DA 1,4 MILIONI PER LE STRADE. SI ESTERNALIZZA

Si tratta del primo lotto prestazionale – quadro economico 582 mila euro – rispetto agli interventi di manutenzione ordinaria delle strade e delle pertinenze di esercizio, dal valore di 1 milione 432 mila euro per il triennio in conclusione nel 2027. Il Comune si è attivato con la procedura per l’aggiudicazione dell’appalto invitando cinque aziende: Piciucchi Sergio e Fabrizio srn (l’unica che non ha partecipato), Forti Costruzioni (ribasso del 3,55%), Giacchini srl (4,12%), Gbl Costruzioni srl (5,50%) ed Edilmaco2 srl (7,30%).

«Ai sensi dell’articolo 1 comma 3 L. 120/2020 l’esclusione automatica di cui all’articolo 54 D.Lgs. 36/2023 non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5». Come in questo caso. C’è dunque il via libera per la Edilmaco2: «L’accordo quadro, in quanto strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri contratti applicativi che saranno stipulati nel corso della sua durata in base alle necessità e priorità preventivamente rilevate dall’amministrazione, non è fonte di immediata obbligazione e non comporta l’obbligo per l’amministrazione di affidare per intero le prestazioni di cui all’importo massimo definito», viene sottolineato.

La Edilmaco2 è la ditta che, già dalla scorsa settimana, è in azione in piazza Ridolfi per la sistemazione della viabilità (le foto nell’articolo sono state scattate nella giornata odierna, 4 agosto). L’aggiudicazione risale a luglio, seppur pubblicata oggi. Il responsabile del procedimento è il funzionario con elevata qualificazione Stefano Carloni.