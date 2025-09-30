Sabato sera ha seguito l’ex fidanzata minorenne, in centro, strappandole la borsa che la giovane aveva con sé. Poi ha aggredito poliziotti e carabinieri, causando lesioni a due di loro. Per questo un 20enne di origini egiziane, residente a Terni, è stato arrestato nella notte fra sabato 27 e domenica 28 settembre dalla squadra Volante di Terni, coordinata dal commissario Luca Valentini, in collaborazione con l’Arma dei carabinieri. Due gli operatori rimasti feriti in modo non grave, si tratta di un agente e un militare dell’Arma.

A lanciare l’allarme è stata la stessa ragazza che ha riferito di essere stata pedinata dall’ex compagno che le aveva strappato di dosso la borsetta, poi restituita. Ma il giovane ha proseguito nelle sue condotte e, quando l’ha intercettata all’esterno di un locale, l’ha aggredita fisicamente, sottraendole di nuovo la borsa e dandosi alla fuga.

«Immediatamente – spiega una nota della questura cittadina – sono scattate le ricerche da parte delle Volanti e dei carabinieri. Il 20enne è stato individuato e bloccato dopo un inseguimento nelle vie limitrofe, durante il quale ha opposto resistenza agli operatori». A seguito dell’accaduto, la minore ha sporto denuncia rappresentando i fatti di quella sera ed altri precedenti che hanno configurato l’ipotesi di reato di ‘atti persecutori’.

Dopo l’arresto, il 20enne di origini egiziane – difeso dall’avvocato Lorenzo De Luca – è stato piantonato presso l’ospedale cittadino, in ragione di un malore accusato, e lunedì pomeriggio condotto in tribunale per la direttissima. Oltre a convalidarne l’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento all’ex fidanzata, con braccialetto elettronico. In aula il pm aveva chiesto la custodia in carcere.

In seguito all’accaduto il questore di Terni, Michele Abenante, esprime «vicinanza alla giovane vittima e pieno sostegno agli operatori intervenuti. La polizia di Stato – aggiunge – è costantemente impegnata nella tutela delle donne e delle persone più vulnerabili, contrastando con fermezza ogni forma di violenza di genere». Nei confronti del giovane è stata disposta anche la misura di prevenzione dell’avviso orale.