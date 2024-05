Terni: per la ‘Brin’ altre soddisfazioni dalle olimpiadi di inglese

Dopo i successi nelle fasi regionali, i ragazzi dell’istituto comprensivo ‘Brin’ di Terni hanno superato anche le ‘national finals’ delle Hippo Olympiads, manifestazione internazionale nata nel 2012 e incentrata sulla conoscenza della lingua inglese. Tre di loro, Angela Rosaria Conte (categoria Little Hippo), Radu Pasca (Hippo 1) e Simone Serangeli (Hippo 2) si sono qualificati anche per la fase successiva, le European Qualifiers, tenutesi a Jesolo dal 21 al 23 maggio. Per loro, oltre la soddisfazione di aver ben figurato durante l’intero arco della manifestazione, la certezza di aver vissuto un’esperienza unica che li ha portati a confrontarsi con ragazzi provenienti da ogni parte d’Europa. E sempre nel contesto dell’IC ‘Brin’, una prestazione superlativa l’ha ottenuta Elisabeta Parlog, alunna della scuola primaria di Vascigliano, che alle Hippo Olympiads ha centrato la qualificazione alle World Finals di Assisi, con un punteggio molto alto nella sua categoria ‘Little Hippo’. A lei e a tutti i giovani, la dirigente scolastica e i docenti formulano un grande in bocca al lupo.

