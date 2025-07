La critica d’arte Marta Lock, già pubblicata tra le eccellenze italiane nel fascicolo universitario giapponese Opra distribuito nelle cinque maggiori università del Giappone e membro della Commissione curatori e critici internazionali dell’Atlante dell’arte contemporanea Giunti, ha ricevuto la comunicazione che la centenaria Société Académique di Parigi le ha riconosciuto una medaglia d’argento «per il suo impegno nella promozione artistica dell’arte contemporanea emergente».

La Société è stata fondata il 12 novembre 1915 da René Flament – membro della Società delle Persone di Lettere – ed è patrocinata dalle più alte personalità delle arti, delle scienze e delle lettere, ponendosi come scopo quello di riconoscere e promuovere donne e uomini che, attraverso il loro talento e il loro lavoro, contribuiscono all’influenza della cultura in campo artistico, letterario e scientifico.

Dunque un traguardo importante per Marta Lock che vede riconosciuto il suo impegno costante nello scoprire e dare rilevanza – permettendo loro di iniziare o consolidare un percorso di riconoscibilità – ad artisti di vario livello di affemazione, tutti uniti dal talento espressivo. L’emozione tangibile della critica d’arte traspare dalle sue parole: «Questo premio mi onora e mi inorgoglisce per molteplici motivazioni, prima fra tutte quella di essere notata e apprezzata per il mio impegno e nella mia serietà professionale, che metto davanti a tutto, da una realtà storica fondata in un Paese diverso dal mio, dunque possono essere escluse tutte quelle sfaccettature di campanilismo che si potrebbero sospettare. Inoltre per il fatto di essere stata presentata da un ambasciatore della Société, Denis Cornet, proprietario della Galerie Thuillier di Parigi con cui ho collaborato in diverse mostre e che mi ha osservata, tenendo d’occhio il mio modo di lavorare e l’approccio con gli artisti che esponevano con me, inizialmente con diffidenza ma poi riconoscendo il mio valore al punto di aver voluto presentare la mia candidatura al Comitato superiore dei premi, sostenendo fortemente la mia premiazione. E infine perché ricevere un premio in una città che trasuda arte da ogni poro, in cui sono nate le principali correnti artistiche del XIX e del XX secolo e che ha visto passeggiare per le sue vie i maggiori interpreti dell’arte moderna, mi lusinga incredibilmente e mi riempie di gioia. Ma, come tutti i premi – prosegue Marta Lock – non devono essere un punto di arrivo, piuttosto una nuova base di partenza per raggiungere maggiori risultati, per continuare a studiare, approfondire, formarmi e impegnarmi per continuare a promuovere l’arte attuale».

La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 11 ottobre presso il prestigioso hotel InterContinental Paris Le Grand, a un passo dall’Opera, e costituirà l’occasione per Marta Lock di incontrare e ringraziare personalmente i membri della Société Académique des Arts, Sciences et Lettres che le hanno conferito questo impotante riconoscimento.