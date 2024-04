Terni: «Per lo street food da fuori città, a noi fanno togliere i tavoli all’esterno»

Da venerdì 12 a domenica 14 aprile torna a torna il Terni influencer & creator festival e una delle novità di questa seconda edizione sarà la presenza di un palco in piazza Europa per concerti e talk, immerso all’interno di un villaggio ‘street food and beverage’ che interesserà anche piazza della Repubblica. Una scelta, quella dell’amministrazione comunale di dare l’ok per l’allestimento del villaggio, che fa indignare gli esercenti di quell’area. «Il Comune di Terni, per aiutare le attività del centro che pagano regolarmente e giustamente tutto l’anno migliaia e migliaia di euro di tasse – scrivono – ci obbliga a togliere tavoli e sedie nelle giornate di venerdì, sabato e domenica in cui il lavoro è maggiore, per lasciar spazio ai furgoni dello street food, quindi concorrenza pura alla nostra attività. Le parole sarebbero poche per definire questi omuncoli che ci rappresentano in consiglio comunale: vergognatevi».

