Terni: per Mi Rifiuto una pulizia ‘diplomatica’

Il gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ in azione, martedì mattina nel parcheggio del camposcuola ‘Casagrande’, a Terni. L’intervento di pulizia è stato organizzato in seguito alla richiesta di un follower Instagram di ‘Mi Rifiuto’: un utente ternano che, dopo la laurea, ha intrapreso la carriera diplomatica e che da circa 30 anni vive all’estero. A Terni ci torna circa una settimana l’anno per riabbracciare i suoi cari e in una di queste occasioni, di ritorno dalla Giamaica, ha chiesto di poter partecipare all’azione del gruppo civico insieme al figlio.

