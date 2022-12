Terni, per ora nessuno vuole palazzo Fabrizi: tutte deserte le aste per oltre 5 milioni

di S.F.

Nessuna sorpresa, per ora a nessuno interessa investire su palazzo Fabrizi-Triaca. Tutte deserte le aste per gli undici lotti dello storico edificio tra via Fratini e via Cavour, in pieno centro a Terni: non c’è alcuna offerta per i quasi 2 mila metri quadrati a disposizione a causa di un concordato preventivo sviluppato a partire dal 2014. Subito fissato l’appuntamento per la seconda ‘tornata’: si terrà martedì 31 gennaio.

LA MAXI ASTA PER PALAZZO FABRIZI

Cosa c’è in ballo

Si tratta di immobili residenziali, direzionali e commerciali per un totale di 1.832 metri quadrati e prezzi che vanno da 178.850 a 773.927 euro: ad occuparsene è la Sivag Spa, vale a dire l’istituto vendite giudiziarie del tribunale di Milano, con Silvano Cremonesi liquidatore giudiziale. Tutti i lotti fanno parte del complesso monumentale di stampo settecentesco con restauro avviato nel 2011 e, come facile vedere ed intuire, mai completato. In sostanza un bel pezzo di palazzo Fabrizi – dall’altro lato ci sono studi di avvocati ed altri uffici – è all’asta. Per ora non sembra essere vicina una svolta. D’altronde l’investimento da mettere in campo è corposo ed il periodo non è dei migliori.