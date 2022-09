Terni, perde controllo dell’auto e finisce contro un veicolo in sosta

Incidente stradale autonomo in via Giandimartalo di Vitalone a Terni nella prima serata di venerdì. Un giovane al volante di un’auto è finito contro un’altra ferma in sosta a lato della carreggiata; in seguito all’impatto l’ha spostata di alcuni metri. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, sono in corso gli accertamenti per valutare le condizioni psico-fisiche con cui si è messo al volante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

