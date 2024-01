Terni: perde controllo dell’auto e ‘sradica’ la recinzione di Cardeto. Ferito 55enne

Incidente stradale autonomo nella prima serata di mercoledì in viale Borzacchini, a Terni. Un uomo di 55 anni al volante di una Opel Meriva con cui procedeva in direzione borgo Rivo, ha perso il controllo dell’auto finendo contro la recinzione del parco di Cardeto che, in seguito all’impatto, è stata letteralmente divelta e ‘aperta’ per circa tre metri. Danneggiato anche un palo della pubblica illuminazione, oltre ovviamente alla vettura coinvolta nel sinistro. Il conducente, ferito ma cosciente, è stato soccorso dai vigili del fuoco e dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Sul posto, oltre ai citati, si sono portati gli agenti della squadra Volante, della polizia Locale, i vigili del fuoco e operatori di Terni Reti.

LE FOTO