Terni, perde controllo dello scooter lungo la ‘solita’ discesa: 49enne soccorso dal 118

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di giovedì lungo la discesa che da via Eroi dell’Aria conduce in viale Borzacchini, direzione centro di Terni. Un ternano di 49 anni (C.A. le sue iniziali) in sella ad uno scooter Scarabeo Apriia, ha perso il controllo del motociclo finendo contro il guardrail. L’uomo è stato soccorso dl 118 e quindi trasportato in ospedale per le cure del caso: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche gli agenti della polizia Locale di Terni, per ricostruire la dinamica del sinistro, e gli addetti di Area Sicura per la pulizia e il ripristino della condizioni di sicurezza della carreggiata.

Condividi questo articolo su