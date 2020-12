Terni perde Giuseppe De Rosa, imprenditore capace e illuminato

Cordoglio a Terni per la scomparsa – avvenuta sabato – di Giuseppe De Rosa, 65 anni, imprenditore e titolare della Tecno Antincendio di Maratta Bassa, azienza affermata nel settore della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. Ricoverato all’ospedale di Terni da giorni, De Rosa lascia la moglie e la figlia, oltre ai familiari – ed ai tanti amici – che lo piangono e lo ricordano per doti umane rare, al pari di quelle professionali. Dalla sua esperienza di vigile del fuoco presso il polo chimico di Nera Montoro, Giuseppe De Rosa aveva infatti tratto lo spunto per fondare, nel 1986, la sua azienda – la Tecno Antincendio – facendola diventare un punto di riferimento sul territorio, e non solo, per tutte le realtà che hanno a cuore la sicurezza in termini di strumenti e di preparazione del personale. Lascia un grande vuoto nel mondo economico locale ma, soprattutto, lascia un vuoto umano nei tanti che gli hanno voluto bene. I funerali si terranno lunedì alle ore 15.30 nella cattedrale di Terni. In suo ricordo verrà attivata una raccolta di fondi in favore del reparto Covid dell’ospedale ‘Santa Maria’.

