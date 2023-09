Terni: perde il documento nella casa in cui voleva rubare. Ladro sbadato finisce agli arresti

Venerdì 8 settembre ha tentato di rubare in un’abitazione, a Terni, ma una distrazione gli è costata cara. La polizia di Stato, in particolare la squadra Volante di Terni, ha infatti individuato e denunciato il ladro. Quando gli agenti sono intervennuti sul luogo della segnalazione, hanno trovato per terra il documento di identità del presunto autore del tentato furto. L’uomo, un 61enne pregiudicato residente in provincia di Perugia, è stato riconosciuto dalla polizia perché appena sei mesi prima era uscito dal carcere, dopo aver scontato una condanna per reati contro la persona e il patrimonio. Una volta informata dell’accaduto, l’autorità giudiziaria ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare con applicazione degli arresti domiciliari. Dopo una breve ricerca, gli agenti della Volante lo hanno rintracciato domenica 10 settembre in un bar di Terni. Dopo l’arresto, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione in provincia di Perugia.

