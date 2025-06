L’intervento – vigili del fuoco di Terni, carabinieri e 118 – è scattato nel tardo pomeriggio di martedì in via delle Palme, zona Campitello, a Terni. Ed è stato decisivo visto che è stata tratta in salvo una persona di mezza età che aveva assunto – si apprende – un’importante quantità di farmaci. Una volta aperta la porta dell’abitazione dal personale del 115, è scattato il salvataggio e, dopo le cure del caso da parte dei sanitari, la persona si è fortunatamente ripresa.