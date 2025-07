Quattro tifosi del Vicenza sono stati denunciati dalla Digos di Terni per quanto accaduto in occasione della semifinale dei playoff di serie C fra Ternana e Vicenza, disputata lo scorso 28 maggio allo stadio ‘Liberati’ di Terni. I quattro hanno acceso e lanciato petardi all’interno dell’impianto di gioco, creando pericolo alla pubblica incolumità. Ma non solo.

«Anche al termine della partita – spiega una nota della questura di Terni – mentre lasciavano il settore ospiti, alcuni di loro hanno continuato con il lancio di petardi verso il cancello che separa i tifosi ospiti dai distinti A. Per il forte rumore, due volontari del servizio sanitario impiegati allo stadio hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per problemi di udito».

Attraverso le immagini raccolte dalla Digos ternana diretta da Marco Colurci, con l’ausilio della polizia Scientifica, i quattro tifosi berici sono stati individuati e denunciati all’autorità giudiziaria, oltre che raggiunti dalla misura del Daspo – emessa dal questore Michele Abenante – con durata da uno a due anni.

