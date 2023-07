Terni piange Daniele: aveva soltanto 40 anni

Ha destato profondo cordoglio e dolore, la scomparsa avvenuta nella tarda mattinata di sabato, a Terni, di Daniele Santini. Titolare insieme ai suoi familiari dello storico e conosciutissimo bar New York di Campitello, Daniele aveva soltanto 40 anni – ne avrebbe compiuti 41 a novembre – ed era padre di una bambina. Ad ucciderlo è stato un malore fatale che lo ha colpito intorno alle 13 di sabato nei pressi della sua abitazione, a Gabelletta. Inutili, purtroppo, i soccorsi da parte degli operatori del 118 di Terni che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Al dramma hanno fatto seguito gli accertamenti – di prassi anche in relazione all’età – dell’autorità giudiziaria. E non appena verrà concesso il nulla osta, sarà possibile procedere alla fissazione dei funerali. Stimato, benvoluto anche per il suo essere sempre disponibile e generoso con tutti: la scomparsa del commerciante 40enne ha colpito davvero tante persone, a Terni e non solo. Tantissime le testimonianze di vicinanza e affetto giunte in queste ore ai familiari. Grazie anche al suo impegno, quasi sempre ‘dietro le quinte’, il bar New York è diventato un punto di riferimento per tanti e un ‘simbolo’. Anche la redazione e l’editore di umbriaOn si associano al cordoglio.

