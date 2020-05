Terni piange l’avvocato Antonio Mattiangeli

Profondo cordoglio a Terni per la scomparsa dell’avvocato Antonio Mattiangeli, 84 anni, venuto a mancare nella notte fra domenica e lunedì. Avvocato sin dal 196o, cassazionista dal 1977, Antonio Mattiangeli – i cui figli Francesco e Federico hanno seguito le sue stesse orme professionali – si occupava sia di civile che di penale e in quest’ultimo ambito ha rivestito ruoli fondamentali in processi di cronaca nera come gli omicidi Nunziangeli, Pimentel e, da ultimo, Vecchione. La sua passione per lo sport lo ha portato a ricoprire incarichi di prestigio, nel consiglio di amministrazione della Ternana che conquistò la serie A con Giorgio Taddei – di cui era legale – presidente, e vice presidente sempre negli anni ’70 della Narnese Calcio. Ma non era solo il calcio ad appassionare Antonio Mattiangeli, che spaziava anche dai motori – era nella Scuderia Borzacchini – alla pesca sportiva, dove ha ricoperto l’incarico di presidente della Fips di Terni. Ai familiari dell’avvocato Mattiangeli, ai figli Francesco e Federico, giungano le condoglianze della redazione e dell’editore di umbriaOn.

