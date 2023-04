Terni piange Moreno: amico di tutti, professionista unico

Si è spento martedì 4 aprile, all’età di 61 anni, Moreno Asciutti. A Terni lo conoscevano in tanti, quasi tutti e non è un’esagerazione. Non solo per aver condotto per decenni e da protagonista – dove c’era una notizia, c’era lui. Di solito prima di tutti – il suo lavoro di cameraman-giornalista e operatore video, in lungo e in largo per il territorio regionale e oltre. Ma anche e soprattutto per il profilo umano: lo sa bene chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Da cinque anni anni e mezzo, da quando un malore lo aveva colpito nell’ottobre del 2017, la vita aveva imposto nuove regole a lui e ai suoi cari, alla sua amata Lorella. Regole difficili, a volte impossibili da accettare. Fra gli amici, c’è chi si è prodigato e speso per superare ostacoli talvolta insormontabili. Resta questo affetto e resta una memoria che accomuna generazioni diverse. Per tutti, e anche per noi, ‘Spaventone’ è l’eterno ragazzo, il più schietto di tutti, capace di slanci, battute memorabili, gesti di vero altruismo. Ma anche serio e disciplinato come pochi sul lavoro. Unico.

