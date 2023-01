Terni, piazza Dalmazia: scontro scooter-auto. Ferito un 18enne

Incidente stradale nella prima serata di lunedì a Terni, in piazza Dalmazia. L’impatto è stato fra un’autovettura Citroen condotta da un 20enne di nazionalità albanese (N.D. le sue iniziali) ed uno scooter Scarabeo Aprilia con in sella un ragazzo ternano di 18 anni (B.T.). Quest’ultimo, finito a terra, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso: avrebbe riportato lesioni ad una spalla. Per i rilievi e la gestione della viabilità, si sono portati sul posto gli agenti della polizia Locale di Terni con personale dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter procedeva da via Botticelli verso piazza Dalmazia mentre l’auto proveniva da via Piero della Francesca per immettersi sulla strada principale.

