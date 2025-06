Il luogo è uno dei più centrali di Terni, crocevia fra alcune strade storiche della città. Ed è lì – in piazza Solferino – che spesso si ritrovano gruppi di giovani che di divertirsi, nel senso più classico del termine, non sembrano avere granché intenzione. E anche l’ultima notte, quella fra martedì e mercoledì, racconta di nuovi episodi di tensione. A notte fonda, fra le una e mezza e le tre.

Il primo episodio segnalato è una rissa con botte da orbi: due persone contro una, con tanto di colpi violenti anche in faccia. Quando la polizia di Stato è arrivata, dei protagonisti e dei loro amici, che intanto monitoravano il tutto per evitare guai e occhi indiscreti, si erano quasi perse le tracce. Ma nel corso della notte, alcuni di loro sono tornati. E con dinamiche evidentemente consuete, ben rodate, sono iniziati quei ‘movimenti’ tipici di chi spaccia. In questo caso nascondendosi negli androni di alcuni palazzi che si trovano a ridosso della piazza. Rifugi sicuri per scambiare droga e soldi.

Chiaramente chi vive in zona, non fa salti di gioia. Fra pestaggi, schiamazzi, droga, ‘alzatacce’ come quella di domenica mattina – fre le cinque e le sei – anche in quel caso con momenti di caos da parte di giovani che, a quell’ora, avevano perso da un bel po’ il lume della ragione. Situazioni che fanno il paio con gli atti vandalici che anche di recente hanno caratterizzato il centro. Con gruppetti che alla vista del primo lampeggiante, scappano a gambe levate, non è semplice per le forze dell’ordine rendersi subito efficaci. Ma le telecamere qualcosa possono raccontare. Per ora le notti in centro sono ‘calde’, da ogni punto di vista.

