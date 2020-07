Terni: «Piazzale Bosco diventa sempre più una discarica»

Duplice intervento martedì mattina effettuato dai volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ di Terni che sono partiti dalle aiuole di via della Bardesca e si sono poi spostati su un’altra aiuola, quella che si trova all’ingresso di piazzale Bosco, dal lato di via Curio Dentato. Il primo intervento è stato abbastanza semplice, nel secondo invece i volontari si sono trovati davanti ad una vera e propria discarica a cielo aperto. Quantità enormi di rifiuti lasciati in terra ma, soprattutto, tanti sacchi chiusi, abbandonati dietro il grosso cancello di ferro dal quale si accede verso le ex officine Bosco.

Non è la prima volta

«Non è stato possibile questa volta avere con noi un organo di polizia Locale – spiegano i volontari – per i controlli ma, in ogni caso, sarà segnalato a chi di dovere quello che abbiamo trovato. Non è la prima volta che ripuliamo quest’area e la situazione, purtroppo, pare non migliorare affatto. Certe zone continuano inesorabilmente ad essere in balia di alcuni incivili che continuano a fare di ogni angolo di città il proprio cassonetto personale. Questo è inaccettabile e, non appena verificheremo che la situazione tornerà a degenerare in questa zona torneremo con l’ausilio della polizia Locale per risalire agli autori. Le nostre azioni, intanto, devono servire da monito oltre che da esempio, devono cercare di svegliare tutte le coscienze assopite. Perché è impensabile che nessuno della zona abbia mai visto chi abbandona i propri rifiuti in quest’area. È solo la stretta collaborazione tra cittadini e istituzioni che può dare, anche a lungo termine, dei risultati tangibili e duraturi. Un caloroso e sentito ringraziamento alla titolare dell’edicola che, per ringraziarci di quanto stavamo facendo, ci ha offerto pizza e bibite». Giovedì 23 i volontari saranno nel comune di Narni per ripulire il percorso ciclo-pedonale devastato dai rifiuti.