Terni, pineta Centurini: estesa l’area degli abbattimenti

«L’obiettivo è riaprire la via per la serata di lunedì». Con incognita meteo che resta. Le parole sono del funzionario tecnico del Comune di Terni Federico Nannurelli e fanno riferimento alla pineta Centurini e all’operazione di abbattimento degli alberi in via di ultimazione: su questo fronte si registrano due nuove ordinanze ed il numero dei pini eliminati è di poco inferiore ai 100 nella parte pubblica e oltre 80 in quella privata (citate nel dispositivo la Unicredit Leasing Spa e la Beta Immobiliare srl). In uno dei nuovi provvedimento viene riportato il parere del dottore forestale Gabriele Mocio: «Molti esemplari posti nelle retrovie – si legge – hanno evidenziato improvvisamente un’accentuazione dell’inclinazione a seguito dell’isolamento, indice che probabilmente sono in essere severi problemi di marciume radicale come testimoniato dai diversi schianti che si sono susseguiti negli ultimi tempi». Dunque? «Oltre la fascia di alberi da abbattere, definita nell’ordinanza, si osservano numerosi altri esemplari secchi in piedi, fortemente deperienti o comunque affetti dalle problematiche descritte già dai vigili del fuoco e dai tecnici dell’Afor». Niente diradamento o potatura: «I lavori possono continuare in sicurezza solo se si estende l’area interessata dagli abbattimenti. Si consiglia di intervenire, abbattendo, nella parte di pineta più prossima al fosso, tutte le piante fino alla penultima fila compresa». E nella parte opposta? «Si può operare in sicurezza lasciando un nucleo di piante di ampiezza pari a circa 35 metri».

