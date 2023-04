Terni: pistola in mano al Centro Salute Usl. «Violenza in sanità, problema concreto»

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni interviene su quanto accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì presso il Centro salute di via Papa Giovanni XXIII, nel quartiere Italia a Terni. Un uomo sulla sessantina, trasandato e di nazionalità italiana, si è presentato con una pistola – presumibilmente un’arma giocattolo – affrontando le operatrici che stavano rientrando in sede dopo aver svolto i servizi domiciliari pomeridiani. Nessuna minaccia specifica ma una domanda con tono alterato: «Siete voi che suonate ai campanelli per vendere materassi?». Poi la fuga dell’uomo prima dell’arrivo della polizia. Un quadro che fa pensare ad un soggetto problematico, su cui sono in corso indagini da parte della squadra Mobile di Terni, ma anche un contesto di paura per le dipendenti Usl2 che svolgono i propri servizi nell’ambito del polo Ferriera. Situazione che si aggiunge ad altre di tensione e complicate che gravano sulla sicurezza e sulla serenità del personale.

dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni

LK’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni esprime vicinanza alle colleghe che sono state minacciate da un soggetto armato, rimasto ancora sconosciuto, all’esterno del Centro di Salute 2 – Ferriera, Distretto di Terni della UslL Umbria 2. Un episodio gravissimo che fortunatamente, oltre alla grande paura, questa volta non ha avuto conseguenze per il personale in servizio, ma purtroppo si aggiunge alla lista dei numerosi episodi di violenza che vedono troppo spesso come vittime il personale sanitario.

La sicurezza degli operatori sanitari è una tematica che purtroppo sì è attestata come problematica improcrastinabile del sistema sanità, che necessita di impellenti interventi volti a garantire la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza. Solo un mese (12 marzo) fa è stata celebrata la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del rispetto verso i professionisti della salute e sulla necessità di prevenire la violenza, formando una nuova generazione di cittadini consapevoli del prezioso operato del personale sanitario che quotidianamente garantisce la cura e l’assistenza nonostante le criticità.

Il Centro di Salute 2 – Ferriera, in particolare, è stato negli ultimi tempi attenzionato da pericolosi e preoccupanti episodi di violenza nei confronti di persone e cose, che hanno messo in pericolo tanto la sicurezza degli operatori, quanto quella degli utenti. L’Ordine delle professioni infermieristiche auspica che la Usl Umbria 2 possa in breve intervenire, con le misure che riterrà più opportune, per garantire la sicurezza dei professionisti che operano presso tale struttura, offrendo loro la presenza di un servizio di vigilanza o una diversa sede, affinché possa rappresentare l’inizio di un percorso di cambiamento e di miglioramento delle condizioni di lavoro.

È ormai urgente affrontare la problematica delle aggressioni nelle nostre strutture ospedaliere e territoriali con tempestive e innovate strategie. Come Ordine degli infermieri vigileremo sull’adozione da parte delle istituzioni di misure preventive atte a tutelare il benessere psicofisico del dipendente.