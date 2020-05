Terni, pitbull attacca donna e la padrona se ne va: denunciata

Con la mascherina abbassata, ha gridato alle persone in fila di distanziarsi e il suo cane, innervosito, ha morso una donna che stava attendendo diligentemente – come tutti gli altrti – il proprio turno per entrare nella tabaccheria. La padrona dell’animale, anziché aiutare la ferita, ha pure inveito contro la vittima e se n’è andata. Le indagini della polizia di Stato – squadra Volante – hanno consentito di identificarla e denunciarla. Si tratta di una 42enne di origini sudamericane che ora deve rispondere di lesioni personali e omissione di soccorso.

Indagine lampo

La scena, surreale, si è svolta lunedì pomeriggio nel centro di Terni. All’aggressione – il cane è un pitbull – ha fatto seguito la chiamata al 113. Con l’ausilio delle telecamere gli agenti sono risaliti alla scena e all’identità della padrona dell’animale. Che, convocata dalla polizia, ha negato tutto affermando che la gente ‘è solo in cerca di soldi’. La donna morsa dall’animale è stata refertata al pronto soccorso per una prognosi complessiva di 8 giorni, salvo complicazioni.