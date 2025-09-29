Lunedì mattina nel duomo di Terni è stata celebrata, dal vescovo Francesco Antonio Soddu, la santa messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato. Alla solenne celebrazione hanno preso parte il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, il prefetto di Terni Antonietta Orlando, il presidente della sezione della Corte dei Conti Antonello Colosimo, il presidente del tribunale di Terni Emilia Fargnoli e la procuratrice Elena Neri, oltre alle massime autorità civili e militari della provincia. La ricorrenza ha rappresentato un momento di condivisione e di riflessione nel segno di San Michele, durante il quale il questore Michele Abenante ha sottolineato il valore del lavoro di squadra tra le istituzioni, fondamentale per garantire sicurezza, legalità e ordine pubblico a Terni e in tutto il territorio provinciale. Di seguito la fotogallery di Alberto Mirimao.

SAN MICHELE ARGANGELO IN DUOMO – LE FOTO DI MIRIMAO