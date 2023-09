Terni, polizia Locale e ‘vigile di quartiere’: c’è il bando per 7 posti a tempo determinato

di S.F.

Sarà la volta buona? Vedremo tra un mese. Fatto sta che, dopo il passaggio mattutino in consiglio comunale sul tema, nel pomeriggio di lunedì ecco spuntare il nuovo bando del Comune di Terni per l’assunzione a tempo pieno e determinato di sette istruttori di vigilanza. Vale a dire i rinforzi che servono rispetto ai nove citati nei mesi scorsi per il progetto ‘Sicurezza e legalità’: a firmare è il dirigente dell’area operativa complessa risorse umane/economiche tributarie Claudio Carbone. Scadenza fissata al 10 ottobre.

IL BANDO – LEGGI (.PDF)

Il perché

Come noto il Comune non è riuscito ad assumere subito nove agenti perché solo in due hanno accettato rispetto ai nominativi della graduatoria 2022 (che tuttavia era per posti a tempo indeterminato). In più è andata a vuoto la procedura di mobilità. Dunque ecco il nuovo iter: «Il bando – viene ricordato – è volto all’assunzione di personale da adibire allo specifico progetto ‘Sicurezza e Legalità’, con l’avvio, in via sperimentale, di servizi di prossimità, attivando la figura del cosiddetto ‘vigile di quartiere’. Il territorio di azione sarà predeterminato attraverso criteri di omogeneità (centro storico, quartieri cittadini, centri minori, ecc.) ed il servizio verterà oltre che su controlli di polizia stradale soprattutto nella realizzazione di azioni mirate alla riqualificazione urbana con particolare riferimento ai fenomeni legati alla turbativa della civile convivenza, del bivacco, dell’ accattonaggio molesto, dell’ insudiciamento e dell’ uso sconveniente di aree e spazi pubblici, dell’ imbrattamento e del vandalismo grafico, oltre alla rilevazione di eventuali situazioni di disagio o di pericolosità legate al traffico e alla viabilità, allo stato di manutenzione di strade, marciapiedi, giardini pubblici o edifici». Le assunzioni, salvo variazioni, saranno fino al termine dell’anno.

Le prove

La partecipazione alle prove sara consentita anche alle candidate che «risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento». Si inizierà – se non si svolgerà una preselettiva, si vedrà più avanti – martedì 17 ottobre con il test scritto, quindi lunedì 23 ottobre spazio all’orale con successiva graduatoria valida per due anni: «Premesso che, per la qualifica professionale messa a concorso con il presente bando, la percentuale di rappresentatività dei generi in questa amministrazione, calcolata alla data di adozione del bando medesimo è la seguente: uomini 54%; donne 46% e che il differenziale tra i generi risulta inferiore al 30%, non sussiste alcun titolo di preferenza di genere». A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata – in ordine – dal numero di figli a carico, dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche e dal più giovane d’età. C’è la riserva di un posto a favore dei militari volontari delle forze armate e di un operatore volontario che ha concluso il servizio civile universiale senza demerito.