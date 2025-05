La polizia di Stato di Terni gli ha chiesto i documenti per un controllo e lui, 50enne di nazionalità albanese, si è mostrato – come riferisce la questura di Terni in una nota – insofferente alla richiesta. Probabilmente perché era a conoscenza del suo status di irregolare sul territorio nazionale. Da qui, una volta accertata la situazione, il provvedimento di espulsione – oltre alla denuncia per il mancato rispetto del Testo unico dell’immigrazione – che è stato eseguito da squadra Volante e personale dell’ufficio immigrazione della questura di Terni. Il 50enne è stato così accompagnato presso un centro di identificazione ed espulsione, in vista del successivo rimpatrio nel suo Paese di origine.