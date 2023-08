Terni, ponte Carrara off-limits per una settimana

Tempo di manutenzione e ponte Carrara a Terni sarà off-limits per una settimana da giovedì. Motivo? La sostituzione dei giunti, come puntualizza l’assessore Mascia Aniello: «Sarà pertanto chiuso da domani mattina e per una settimana, al fine di effettuare i lavori necessari. Stiamo cercando di fare il massimo nelle manutenzioni, pur con le casse lasciate vuote», sottolinea l’esponente dell’esecutivo. Da ricordare che nel corso del 2021 c’erano stati interventi simili in via Vulcano e ponte Garibaldi.

2021, STOP PONTE GARIBALDI: LAVORO SUI GIUNTI

2021, VIA VULCANO: ANCORA GIUNTI