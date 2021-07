Terni, ponte Garibaldi: scatta stop al traffico

di S.F.

Non vedere il cartello posizionato a lato di viale Guglielmi è complicato considerando il colore e la grandezza. Per ora il transito è ancora consentito ma a stretto giro – da martedì da quanto si apprende dall’ufficio strade di palazzo Spada – scatterà l’interdizione per alcuni giorni: novità in arrivo per la viabilità a ridosso del centro di Terni con la chiusura temporanea di ponte Garibaldi.

Manutenzione

Si tratta dei lavori di sistemazione dei nuovi giunti di dilatazione della struttura che, rispetto al passato, comporterà il blocco del traffico. Conseguenza: per andare dall’altro lato del fiume Nera ci sarà solo l’accesso da ponte Carrara, distante circa 150 metri. Nel giro di una settimana la situazione tornerà alla normalità.