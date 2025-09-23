La Federazione nazionale maestri del lavoro – consolato provinciale di Terni, insieme al Comune, ha organizzato anche quest’anno la tradizionale cerimonia per rendere omaggio ai nuovi insigniti della Stella al merito del lavoro, onorificenza conferita dalla presidenza della Repubblica a lavoratori e lavoratrici che si sono distinti per impegno, competenza e integrità. L’evento si è svolto nella mattinata di martedì 23 settembre 2025, nella Sala Consiliare di Palazzo Spada, alla presenza delle autorità civili e della comunità locale.

I quattro nuovi Maestri del lavoro premiati sono: Emanuela Cecchini, in servizio dal 1983 alla Sc di Narni, azienda metalmeccanica, dove opera come impiegata amministrativa; Giorgio Gigli, entrato alla El.Te. di Terni nel 1980 e ancora oggi collaboratore dell’azienda; Mauro Patassini, dipendente Ast dal 1983, prima come operaio e poi quadro aziendale; Renzo Rafanelli, per 46 anni impegnato in una vetreria di San Gemini, dove ha ricoperto ruoli nell’area risorse umane, in pensione da maggio 2025.

La consegna degli attestati è stata effettuata dal console provinciale della federazione Maestri del Lavoro, Marcello Manni, dall’assessore al commercio Stefania Renzi e dall’assessore allo sviluppo economico Sergio Cardinali, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Hanno preso parte alla cerimonia anche la presidente del consiglio comunale Sara Francescangeli e l’assessore ai lavori pubblici Marco Iapadre.

«Non si tratta soltanto di attestati – hanno ricordato i promotori dell’iniziativa – ma del riconoscimento a vite dedicate al progresso, all’innovazione e alla formazione delle future generazioni». Con questa celebrazione, la comunità ternana ha voluto rinnovare la propria riconoscenza verso coloro che, con il loro esempio, rappresentano i valori più autentici del lavoro e della responsabilità civile.

LE FOTO