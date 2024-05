Terni, prende forma la bretella Ast-San Carlo: la fotogallery

di S.F.

Inizia a prendere forma in concreto la bretella di collegamento tra la rotatoria in zona San Carlo e strada della Romita, a pochi metri dall’Ast. Martedì sono stati firmati due subappalti – la richiesta è della Forte Costruzioni, la ditta che si è aggiudicata l’appalto per 1 milione e mezzo di euro – per altrettanti lavori: l’esecuzione delle opere di scavo e la stabilizzazione/rullatura della sede stradale da 500 metri di lunghezza. Se ne occupano rispettivamente la Transmoviter di Popoli Franco di Amelia per un importo contrattuale da 100 mila euro e la So.Co.Stra srl di Perugia per 50 mila euro. In teoria la conclusione dell’opera – la notifica preliminare risale all’ottobre 2023 – è fissata per il 14 ottobre 2024 dopo un anno di attività. La sensazione è che ci vorrà più tempo. In Rti con la Forte Costruzioni c’è la Ortana Asfalti. Nelle immagini lo stato dell’arte.

