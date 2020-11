Terni, presa la banda che colpiva a Maratta

Sono tutti cittadini romeni – tre uomini e una donna – gli arrestati della polizia di Stato di Terni, rintracciati qualche giorno fa a Castelnuovo di Porto (Roma), dopo un rapida indagine da parte della squadra Mobile, in seguito a due furti – il primo del 4 novembre e il secondo del 16 – ai danni di tre attività commerciali della zona di Maratta.

I fatti

Il 4 novembre, di notte, vengono effettuati tre furti: ai danni di una ditta di trasporti, di un mobilificio e di un ingrosso di generi alimentari. I ladri, dopo aver rubato un furgone alla ditta di traslochi (furgone poi ritrovato qualche giorno dopo dalla polizia a Roma, in via Ardeatina), portano via mobilio ed elettrodomestici per oltre 10 mila euro, oltre a numerosi generi alimentari.

Il secondo ‘raid’

La notte del 16 novembre vengono compiuti altri tre furti presso le stesse attività commerciali. Anche in questa circostanza i ladri rubano un altro furgone dalla ditta di traslochi, generi alimentari per alcune migliaia di euro e altro mobilio ed elettrodomestici per oltre 10 mila euro.

L’indagine fa ‘centro’

Le indagini dalle sezioni 1° e 3° dellasquadra Mobile di Terni, attraverso la visione delle immagini di una telecamera situata in zona periferica, permettono di individuare le possibili vie di fuga utilizzate dai ladri e, in una strada in uscita dalla città, rilevano il transito di un furgone qualche minuto dopo il passaggio di quello rubato ed utilizzato dai ladri. Il furgone risulta intestato ad un pregiudicato romeno residente a Castelnuovo di Porto e il giorno successivo, all’alba, mentre i poliziotti stanno per bussare alla sua porta, all’esterno dell’abitazione vedono tre individui che stanno togliendo le scritte sulle fiancate del camion della ditta di traslochi (verosimilmente per utilizzarlo di nuovo). Durante la successiva perquisizione domiciliare, verrà ritrovato e sequestrato buona parte del materiale che era stato rubato in entrambi i furti, tra cui i generi alimentari e pezzi di mobilio addirittura utilizzati per arredare la casa. Rinvenute anche 56 paia di scarpe nuove di ottima qualità, risultate rubate qualche giorno prima in un magazzino in provincia di Pisa.

Arrestati

In casa – al momento del blitz della polizia di Stato – era presente la moglie 51enne di uno dei tre che è stata fermata insieme agli altri. Il fermo è stato convalidato per tutti e quattro dall’autorità giudiziaria competente e per i tre uomini – tutti oltre i 40 anni, due dei quali con precedenti per reati contro il patrimonio – è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre la donna si trova agli arresti domiciliari. Dalle indagini è anche emerso che nel furto del 4 novembre la telecamera di un esercizio commerciale aveva ripreso in volto due degli uomini sottoposti a fermo, ai quali è stato contestato, oltre alla ricettazione, anche il furto aggravato.