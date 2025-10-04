Gli agenti dell’ufficio immigrazione della questura di Terni, coordinati dal sostituto commissario Massimiliano Ruggeri, hanno arrestato – mercoledì 1° ottobre – un 36enne del Gambia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per danneggiamento.

Giunto in questura, il 36enne pretendeva di parlare con il dirigente dell’ufficio immigrazione in merito al proprio permesso di soggiorno, scaduto da pochi giorni. Piuttosto agitato e poco collaborativo – riferisce la questura di Terni un una nota – è stato invitato più volte ad allontanarsi e a seguire le normali procedure, ma ha reagito in malo modo «opponendo una strenua resistenza e arrivando ad aggredire i poliziotti». Uno di loro ha anche riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

La situazione è poi rientrata grazie al personale intervenuto e l’uomo è stato arrestato: oltre al permesso di soggiorno scaduto, è risultato gravato da precedenti sempre per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito della direttissima, è stato condannato ad 8 mesi di reclusione.