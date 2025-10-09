Blocco sanitario per quasi 600 chilogrammi di prodotti vegetali semilavorati, a base di funghi e tartufi privi di tracciabilità, e sanzione amministrativa di 2 mila euro. Questi i provvedimenti eseguiti dai carabinieri del Nas di Perugia, in collaborazione con il personale veterinario della Usl Umbria 2, nei confronti di uno stabilimento di Terni per la produzione di conserve vegetali. A far scattare blocco e sanzione – riporta il Nas in una nota – è stata «la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo per la corretta prassi igienica degli alimenti». L’attività è stata eseguita nell’ambito di quelle finalizzate a prevenire il botulismo alimentare.