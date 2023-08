Terni: prima di tornare sui banchi, i bambini controllano la vista gratis

Prevenire e intercettare precocemente i disturbi visivi che potrebbero alterare un corretto sviluppo della visione binoculare, quali difetti di vista, strabismo e ambliopia, e influire negativamente sull’attività di letto-scrittura e numerica. È l’obiettivo di ‘Scuola in vista’, iniziativa promossa dalla Usl Umbria 2 in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Terni, grazie al patrocino del Leo Club e del Lions Club Terni Host. Venerdì 1° settembre, dalle ore 8 alle 14, i bambini dai 5 ai 10 anni potranno usufruire della visita ortottica gratuita. Per prendere appuntamento è possibile contattare direttamente il servizio oculistico della Usl Umbria 2 di via Bramante al numero 0744.204002, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30. «Siamo molto lieti di poter collaborare con la Usl Umbria 2 per questa iniziativa e siamo speranzosi in un rapporto sempre più proficuo al solo scopo di aiutare le persone e fare prevenzione»: così Giordano Conti, segretario Uici Terni.

