«Terni è il primo comune dell’Umbria a firmare la convenzione per Agenda Urbana e ad avviare ufficialmente la fase attuativa del programma. Un traguardo di grande rilevanza, che consente di liberare investimenti complessivi per 13 milioni di euro destinati alla rigenerazione della città». A sottolinearlo è l’assessore comunale all’urbanistica Marco Iapadre parlando di «un risultato raggiunto grazie all’encomiabile lavoro delle direzioni comunali, e in particolare del dirigente Andrea Zaccone e della funzionaria Elena Bussetti, che con competenza e dedizione hanno permesso di concludere con celerità un iter programmatorio estremamente complesso».

La presentazione ufficiale del piano di investimenti si è tenuta giovedì mattina nella sala conferenze della Bct, alla quale, oltre a Iapadre, Zaccone e Bussetti, hanno partecipato anche gli assessori Giovanni Maggi, Alessandra Salinetti e Michela Bordoni per il carattere trasversale degli interventi previsti. Durante l’evento, il dirigente comunale Andrea Zaccone ha illustrato nel dettaglio gli interventi previsti, servendosi di una serie di slide che contengono il quadro completo degli investimenti: «Un piano strutturato e articolato – ha detto – che mira a dare nuova linfa alla città e a costruire, con visione e concretezza, una Terni più moderna, inclusiva e sostenibile».

«È con orgoglio – ha proseguito Iapadre – che abbiamo presentato tutti gli interventi contenuti nel programma di sviluppo urbano sostenibile. Si tratta di una molteplicità di progetti a carattere pluriennale e multitematico, finalizzati alla valorizzazione degli spazi pubblici, dei beni comuni e dei servizi destinati ai cittadini ternani, ai visitatori e ai turisti». Il cuore dell’Agenda Urbana di Terni è rappresentato da azioni integrate in ambiti chiave come rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, digitalizzazione, verde pubblico e welfare cittadino. Gli investimenti complessivi ammontano a circa 13 milioni di euro, di cui quasi 11 milioni provengono da fondi europei gestiti dalla Regione Umbria, mentre oltre 2 milioni rappresentano il co-finanziamento diretto da parte del Comune di Terni.

Un passaggio cruciale del percorso è stato la firma della convenzione bilaterale tra il Comune e la Regione Umbria. Su questo punto, però, Iapadre non ha nascosto una certa delusione istituzionale: «Ritengo che la qualità del lavoro svolto e la rapidità con cui Terni ha portato a termine la fase programmatoria avrebbero meritato un riconoscimento concreto e la dovuta attenzione da parte dell’amministrazione regionale. Abbiamo coinvolto con rispetto istituzionale il vicepresidente Tommaso Bori, la cui assenza ci lascia invece profondamente amareggiati. Auspico una maggiore condivisione da qui in avanti, nell’ottica di una sinergia proficua tra enti nell’interesse esclusivo dei cittadini. Sono convinto che la forza dei singoli territori contribuisca in maniera decisiva alla forza dell’intera Regione. E, soprattutto, auspico il rispetto che questo territorio merita, dopo essere stato a lungo penalizzato da decisioni regionali che ne hanno mortificato le potenzialità».