Consegna postale e disservizi, continuano le segnalazioni provenienti dai borghi del Ternano. Questa volta l’sos arriva da Collestatte e Torreorsina.

A segnalarlo è il segretario del circolo Pd locale, Massimo Leopoldi: «Nei mesi estivi sono giunte diverse segnalazioni di disservizi sul corretto funzionamento della consegna della corrispondenza postale. Nelle scorse settimane come Circolo PD abbiamo avuto contatti con Poste Italiane, le quali si erano impegnate all’immediato ripristino della puntualità del servizio, la cui interruzione sarebbe stata dovuta alla mancanza di personale per le sostituzioni nel periodo delle ferie estive. In queste ultime settimane, però, la corrispondenza ha continuato ad arrivare a singhiozzo».

Con molti cittadini – prosegue Leopoldi – che ora «hanno ora il timore che una parte della propria posta arretrata sia addirittura andata perduta. Altri hanno invece iniziato a ricevere bollette (acqua, luce e gas) e multe automobilistiche scadute anche da mesi, che si tramuteranno in more ed interessi che i cittadini saranno costretti a pagare per colpa del disservizio. Chiediamo l’immediato ripristino del servizio postale, e ci facciamo portavoce dei cittadini che chiedono che questi maggiori costi maturati dalla scadenza dei pagamenti, non gravino ingiustamente sulle spalle delle famiglie, ma siano a carico di chi ha causato questo disservizio. La cittadinanza si aspetta una spiegazione sincera – conclude – da parte di Poste Italiane, ed una assunzione di responsabilità, poiché quanto accaduto si potrebbe configurare come una interruzione di un essenziale pubblico servizio».