Terni, problemi in strada di Rosaro e via Baccelli: doppia interrogazione

Strada di Rosaro e via Baccelli. Sono le due zone di Terni oggetto di una doppia interrogazione presentata dal capogruppo del Pd Francesco Filipponi: il mirino è sullo stato delle strade comunali.

I problemi

In merito a Strada di Rosaro l’esponente Dem chiede che il Comune «intervenga nell’immediato per mettere in sicurezza i tratti più stretti e pericolosi, sistemando le numerose buche e i tratti ammalorati, e si attivi poi con gli enti preposti per realizzare la pubblica fognatura, di cui la strada è completamente sprovvista. Diversa la situazione in via Baccelli dove la molteplicità delle problematiche richiede diversi interventi. Prima di tutto ritengo della massima urgenza risolvere la situazione di pericolo che si è venuta a creare con la temporanea collocazione di otto classi della scuola Matteotti nella scuola Teofoli. Tale spostamento ha comportato un incremento massiccio nel transito degli autoveicoli, in una situazione già precaria per via dell’utilizzo del parcheggio di via Baccelli come accesso alla scuola, utilizzo concesso come soluzione temporanea nel 1992 e tuttora attuale. Nell’attesa (o in alternativa) della realizzazione di una congiunzione di via Baccelli con via Mola di Bernardo, chiedo all’amministrazione di prevedere l’installazione di due semafori all’inizio e alla fine di via Baccelli, in funzione solo negli orari di ingresso e uscita delle scuole, con eventuale presenza di vigili urbani. Inoltre ritengo comunque necessario il posizionamento di dissuasori e limite velocità di 30 Km/h, possibilmente con tutor. Ma i problemi per i residenti della zona sono anche altri: la pulizia delle strade viene effettuata massimo tre o quattro volte l’anno, l’area verde è stata completamente dimenticata, la manutenzione stradale non viene effettuata dal 1983. Chiedo pertanto che ai cittadini vengano forniti almeno i servizi standard, ad iniziare dallo spazzamento delle strade – conclude – e che venga rivisto il senso unico istituito nella prima parte di via Pasteur, per evitare che le auto provenienti da via Murri procedano controsenso, come ad oggi spesso accade, o scendano lungo via Baccelli e la strada vicinale della ex discarica, pericolosissima perché stretta, non asfaltata e piena di buche. Per questi motivi chiedo infine l’istituzione di un tavolo di confronto tra l’amministrazione del condominio e i resposabili del Comune per la soluzione di tutte le problematiche esposte».