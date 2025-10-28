di S.F.

Il 4 novembre è in programma l’udienza pubblica al Tar Umbria e ora c’è la novità a pochi giorni dal confronto a Perugia. Il Comune di Terni ha approvato la relazione conclusiva riguardante il riesame della proposta di partenariato pubblico-privato presentata da Asm nel 2024: ora la palla passa alla giunta comunale e all’avvocatura. Firma il dirigente all’energia e responsabile del procedimento Paolo Grigioni.

25 GIUGNO 2025, ACCOLTA L’ISTANZA CAUTELARE: ESULTA ASM, TUTTO CONGELATO

GIUGNO 2025, ASM RICORRE AL TAR CONTRO IL COMUNE

MARZO 2025, OK AL PROJECT: STIMA CONCESSIONE PLURIENNALE DA 32,5 MILIONI DI EURO

Asm si era attivata al Tar – storia nota, sopra i link con le tappe della vicenda – per chiedere l’annullamento della determina dirigenziale dell’ente per il sollecito di invio di proposte private nell’ambito del project financing da oltre 30 milioni di euro di valore per la gestione dell’illuminazione pubblica. Istanza cautelare accolta e input al Comune di rivalutare la proposta Asm. Il 6 agosto è stato formato il gruppo di lavoro in tal senso e ora si chiude il cerchio.

FEBBRAIO 2024, ASM IN CAMPO. LA COMMISSIONE PER VALUTARE LE VARIE PROPOSTE

29 NOVEMBRE 2023, LO STOP IN CONSIGLIO COMUNALE: BANDECCHI IN CAMPO

NOVEMBRE 2023, L’ATTO A FAVORE DI ENGIE: 23 MILIONI DI EURO FINO AL 2032

In sostanza il Comune ha eseguito – ovviamente – l’ordinanza cautelare del Tar: «La riesaminata proposta presentata da Asm verrà sottoposta al consiglip comunale per la relative valutazioni». Il provvedimento viene trasmesso alla giunta comunale e all’avvocatura per tutto ciò che è necessario per il contenzioso attivo al Tar. «Gli allegati, contenenti informazioni sul progetto presentato da Asm ai fini della valutazione da parte del consiglio comunale, costituiscono documentazione riservata». Le altre aziende interessata alla partita sono Enerstreet ed Engie.