Terni, in arrivo altre due intitolazioni: Norma Cossetto e Carlo Rambaldi

I giardini ‘Norma Cossetto’ in via dell’Argine e il teatro C ‘Carlo Rambaldi’ al centro multimediale. Sono le ultime intitolazioni che l’esecutivo a guida Latini si appresta ad approvare nella prossima seduta di giunta comunale, fissata per il primo pomeriggio di lunedì a poche ore dal consiglio comunale: pronto il semaforo verde – la proposta è del febbraio 2021 e porta la firma della Lega – per la studentessa istriana uccisa nel 1943 e gettata nella foiba di Villa Surani e dell’artista/effettista noto a livello internazionale – vincitore di diversi premi Oscar – in particolar modo per i lavori su Alien ed E.T. Fu lui a fondare a Terni, nel 1997, la scuola di effetti speciali al Cmm.

