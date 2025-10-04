«Il pronto soccorso viene percepito come il luogo dove trovare risposte a ogni problema, anche non urgente. Serve una riorganizzazione strutturale, sia nei percorsi assistenziali che nella logistica». Parole di Giorgio Parisi, direttore del dipartimento emergenza-urgenza e struttura complessa PS dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Il tema è sempre legato al boom di ingressi.

Dell’argomento se ne è parlato in occasione del convegno ‘L’Infermiere di Protezione civile e il sistema di emergenza-urgenza”, promosso dall’ospedale e dal coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria. Nei primi otto mesi del 2025 si sono registrati circa 37.000 accessi, di questi il 13% fuori regione, contro i 26.500 dello stesso periodo nel 2022. Un incremento di oltre 10.000 unità in appena tre anni, pari a una crescita superiore al 40% a testimonianza di un sistema sotto pressione costante», viene sottolineato.

«Non si tratta solo di routine. L’intero piano d’emergenza – il commento di Parisi – intraospedaliera è in fase di revisione, così come i percorsi assistenziali e la logistica, per garantire una risposta più efficace e una migliore distribuzione dei pazienti». Il convegno ha rappresentato un importante momento di riflessione anche sulle competenze richieste agli infermieri del sistema 118, sulla gestione delle emergenze intra- ed extraospedaliere, sulla cultura della formazione accademica e sul supporto psicologico agli operatori sanitari esposti a stress post-traumatico.

«L’infermiere di protezione civile va a completare gli aspetti professionali che la preparazione infermieristica richiede in contesti emergenziali, prevalentemente extra ospedalieri – ha spiegato Emanuela Roncella, presidente Cives – Si sta già lavorando a un nuovo convegno, dove il focus sarà la centralità dell’infermiere nei grandi eventi, sempre più frequenti e complessi da gestire». «Come presidente dell’Opi di Terni, mi preme sottolineare – il pensiero di Federico Montanari – un aspetto che troppo spesso viene trascurato: un numero ridotto di ambulenza rispetto alle effettive richieste. Un dato che deve far riflettere in modo serio e urgente, soprattutto se si parla di attivazione della maxi emergenza. Le criticità del sistema, ormai evidenti, mettono ogni giorno a dura prova gli operatori sanitari e aumentano il carico di responsabilità per il personale infermieristico».