Terni, prostituzione: arrestati in quattro

Quattro arresti a Terni per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione: li ha eseguiti la prima sezione della squadra Mobile – criminalità organizzata ed extracomunitaria – coordinata dal dirigente Davide Caldarozzi, su ordine del gip di Terni. Si tratta di tre persone di nazionalità colombiana – due donne e una transessuale – ed un italiano, di Terni. I dettagli dell’operazione ‘Doña Claudia’ sono stati diffusi nel corso della mattinata nella conferenza stampa convocata presso la questura cittadina.

Doña Claudia, la leader. Reclutamento in Colombia



L’uomo finito in manette è il marito di una delle due donne. Con l’operazione denominata ‘Doña Claudia’ scattata all’alba, la polizia di Stato di Terni – con il coordinamento della locale Procura della Repubblica – ha messo fine ad un vasto giro di prostituzione: un’organizzazione criminale che reclutava donne e trans direttamente in Colombia, per sfruttarne poi la prostituzione in città, pianificando nei minimi dettagli viaggi, alloggi e pubblicizzazione dell’attività di meretricio su siti online. Al vertice una donna, Doña Claudia, cosi chiamata in segno di rispetto e di obbedienza: si tratta di una cittadina colombiana di 41 anni, coadiuvata dal marito, un ternano 39enne, che aveva il compito di raccogliere il denaro e di accertare che le ragazze e i trans si dedicassero fino in fondo al loro ‘lavoro’.

La gestione logistica: Lungonera Savoia, Brin e appartamenti

Gli altri appartenenti del gruppo, un trans 25enne ed una 42enne colombiana, si occupavano invcce della gestione ‘logistica’ dei trans e delle ragazze che si prostituivano. L’attività veniva svolta sia in strada, principalmente in via Lungonera Savoia (molteplici le segnalazioni da parte dei residenti), che in sei appartamenti presi in affitto, anche in zona viale Brin. I clienti, sempre molto numerosi, erano sia locali, che provenienti dalle province limitrofe, dando luogo ad un notevole giro di affari (in leggera flessione solo nel periodo del lockdown). L’organizzazione provvedeva ad anticipate tutte le spese dei trans e delle ragazze reclutate in Colombia, somme significative (dai 7 mila euro in su) che quest’ultimi avrebbero dovuto restituire con i proventi delle loro prestazioni sessuali, anche sotto la minaccia di ritorsioni nei confronti della famiglia d’origine.

La denuncia, la ritorsione e gli abusi

L’indagine della Squadra Mobile ha preso il via dalla denuncia di un giovane colombiano che, reclutato nel suo Passe, si era poi rifiutato di prostituirsi, subendo per ritorsione un’aggressione ed abusi sessuali da parte del 25enne transessuale arrestato. I sei appartamenti erano nella disponibilità di due italiani, perfettamente a conoscenza dell’attivita di prostituzione che si sarebbe svolta al loro interno, e che per questo motivo sono stati denunciati in stato di libertà per favoreggiamento della prostituzione. A seguito delle perquisizioni degli appartamenti sono stati trovati e sequestrati oltre 200 profilattici ed un libro mastro con conteggi e pagamenti, nonché un glossario spagnolo-italiano per facilitare la conversazione con i clienti.