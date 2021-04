Terni, pugno in centro: ragazzo in ospedale

È di 10 giorni, salvo complicazioni, la prognosi stilata dai medici dell’ospedale di Terni per un ragazzo colpito con un pugno nella prima serata di sabato, intorno alle 19.30, nei pressi del parco Ciaurro, in pieno centro cittadino. Ignote le motivazioni dell’aggressione così come l’autore del gesto, su cui sta indagano la polizia di Stato. Sul posto, oltre gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane, sono intervenuti gli agenti della squadra Volante di Terni.

