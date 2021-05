Terni, pugno in faccia in centro. Un giovane in ospedale, l’altro in questura

Brutto episodio nella prima serata di sabato, poco prima delle ore 21, nel centro storico di Terni, fra via Cavour e via del Leone. Protagonisti due giovani di nazionalità italiana uno dei quali ha sferrato un pugno in faccia all’altro, a quanto pare durante una lite per motivi piuttosto futili. Il giovane colpito è caduto a terra e, inizialmente privo di sensi, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. In seguito alla caduta, avrebbe battuto la testa a terra: da accertare le condizioni al vaglio dei sanitari del nosocomio. L’altro, colui che ha sferrato il pugno, è stato fermato dalla squadra Volante della polizia di Stato, subito intervenuta sul posto, e condotto in questura. Eventuali contestazioni saranno legate alla prognosi del ragazzo ferito. Il fatto è accaduto di fronte a numerosi testimoni – a quell’ora la zona era piuttosto affollata fra cene e aperitivi – che hanno chiamato i primi soccorsi.

