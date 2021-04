Terni, punto vaccinale via Bramante: sabato pomeriggio complicato e con proteste

Disagi, nel pomeriggio di sabato, presso il punto vaccinale di via Bramante della Usl Umbria 2, a Terni. A segnalarli sono più cittadini. A partire dalla moglie di una persona ‘fragile’ che deve sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19: «Oltre alla fila consistente, con persone a volte assembrate, altri che non hanno dove sedersi nonostante l’età e gli acciacchi, c’è una problematica relativa alle modalità di chiamata. Mio marito (alle ore 16, ndR) è in attesa da oltre mezz’ora e pare abbiano contattato i cittadini che avevano appuntamento alle 17.30, per farli venire prima. Senza però smaltire chi c’era già». Vaccino poi effettuato intorno alle 16.40: «La parte ‘medica’ funziona bene, ma quella organizzativa ha problemi visto che la fila è ancora consistente», aggiunge la signora. Situazione confermata da un’altra donna, paziente ‘fragile’, la quale segnala che «la situazione è caotica. Avevo appuntamento alle 17.50 e stamattina (sabato, ndR) alle 12 la Usl mi ha chiamata per raggiungere il punto vaccinale alle ore 15 e quindi anticipare. Ma dopo oltre un’ora (la segnalazione è delle ore 16, ndR) ancora non mi hanno vaccinata. La gestione è ‘saltata’».

