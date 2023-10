Terni e Narni: tornano blocchi del traffico e misure anti smog. «Costretti ad attuarle ma il vero inquinatore è il polo siderurgico»

di Fra.Tor.

Sono state illustrate martedì mattina, nella sala del Caffè letterario della Biblioteca comunale di Terni, le ordinanze del sindaco Stefano Bandecchi, in vigore dal 3 novembre 2023 al 31 marzo 2024, relative alle limitazioni del traffico, all’accensione dei camini e agli abbruciamenti vegetali. Le ordinanze saranno adottate anche dal Comune di Narni nell’ambito dell’Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria nella conca ternana.

«Anni di menzogne su chi sia il vero inquinatore a Terni»

«Il sindaco Stefano Bandecchi – ha spiegato l’assessore all’ambiente del Comune di Terni, Mascia Aniello – ha firmato con molto disappunto queste ordinanze. Siamo costretti a farle perché sono previste dall’Accordo di programma per la qualità dell’aria. Quindi, a fronte di misure compensative che riguardano l’acquisto di auto o bici elettriche o di nuove stufe a biomassa, noi dobbiamo attivare delle misure limitative. Il problema è che il Pm10 rilevato dalle nostre centraline in molti casi contiene anche metalli pesanti che sono ovviamente marker di poli siderurgici. I cittadini ternani oggi sono costretti a pagare decenni di menzogne e di omertà su chi sia il vero inquinatore a Terni».

VIDEO – PARLA L’ASSESSORE MASCIA ANIELLO

Alcune novità nelle ordinanze

Le ordinanze, come è stato spiegato dai funzionari del Comune di Terni, Marta Frittella e Paolo Grigioni, «entreranno in vigore il prossimo 3 novembre fino al 31 marzo 2024, con un’interruzione nel periodo natalizio, dal 20 dicembre all’8 gennaio, per quelle relative al traffico veicolare. Le limitazioni del traffico saranno applicate nello stesso perimetro degli anni passati, riprendono il sistema dinamico con due livelli di blocco. Blocco livello 1: per tutto il periodo, dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.30 alle 18.30, sarà vietata la circolazione dei veicoli Euro 0, 1 e 2, sia benzina che diesel. Blocco livello 2: dalle 8.30 alle 18.30 è vietata la circolazione dei veicoli per trasporto persone da Euro 0 a 3 sia benzina che diesel, e dei veicoli per trasporto merci Euro 0, 1 e 2 sia benzina che diesel. Le giornate di validità di tale livello di blocco saranno determinate in base alle condizioni di qualità dell’aria, verificate in tre giorni fissi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì). È stato ampliato il Blocco di livello 1 anche ai mezzi Euro 2 e il Blocco di livello 2 anche ai mezzi Euro 3, sia benzina che diesel, in quanto si tratta di veicoli decisamente obsoleti, in alcuni casi prodotti anche oltre 20 anni fa. Sono state tuttavia riviste alcune delle deroghe già previste lo scorso anno, in particolare quelle che prevedono la possibilità di circolare con qualunque veicolo di potenza inferiore o uguale a 80 kW ai proprietari che hanno superato i 70 anni ed ai proprietari che hanno un Isee familiare inferiore a 15 mila euro, abbassato rispetto al passato. Per quanto riguarda i camini, c’è il divieto di utilizzo degli impianti a legna o pellets a bassa efficienza (fino a 2 stelle, camini aperti e vecchie stufe a pellets) dal lunedì al venerdì h24, nelle zone poste a meno di 300 metri di quota. Riguardo questi impianti a biomassa, da settembre e fino al 2025 è aperto il bando della Regione Umbria che, abbinato agli incentivi del conto termico 2.0, permette di coprire fino al 95% delle spese per la sostituzione degli impianti esistenti con impianti di ultima generazione ad alta efficienza, che garantiscono sia un risparmio di combustibile che minori emissioni di polveri in atmosfera. Infine, il divieto di combustione dei residui vegetali al di sotto dei 300 metri di quota».