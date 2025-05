Altra donazione da parte dell’associazione ‘I Pagliacci’ in favore dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, questa volta – mercoledì mattina – per la struttura del pronto soccorso. Alla presenza del presidente dell’associazione Alessandro Rossi e della socia Silvia Torricelli, sono state infatti consegnate ai dottori Giorgio Parisi, Stefano Carini e all’infermiera Nicoletta Donatelli, quindici sedie per gli spazi dell’emergenza/urgenza. Dall’associazione ‘I Pagliacci’ giunge un ringraziamento anche a Leonardo Fausti, responsabile donazioni per l’azienda ospedaliera ternana.