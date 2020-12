Terni, raccolti 10 metri cubi di rifiuti in una settimana

Raffica di interventi da parte dei volontari dei gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ a Terni, negli ultimi giorni. Sono quelli di Sauro e Vincenzo in via Caproni a Maratta, Monia e Michela nel quartiere di San Giovanni, Carla e Patrizia tra via Turati e via Di Vittorio. Così fra lunedì 7 e domenica 13 dicembre, la ‘squadra’ è scesa in campo con ben 10 volontari, ripulendo 7 siti ‘problematici’ per un totale di circa 10 metri cubi di rifiuti rimossi e consegnati all’Asm per il successivo smaltimento. Gli interventi del gruppo civico, limitati dalle normative anti Covid del periodo, proseguiranno nei prossimi giorni: «Abbiamo, come sempre, spaziato dal centro alle periferie affinché il nostro messaggio di sensibilizzazione potesse arrivare dappertutto ma anche per non abbassare la guardia nei confronti di chi non si fa scrupolo a deturpare l’ambiente che ci circonda. Proseguiremo, quindi, nei prossimi giorni con interventi mirati ed azioni in solitaria augurandoci di poter ricominciare quanto prima, ad organizzare eventi di gruppo anche per coinvolgere tutti i cittadini che hanno a cuore la pulizia ed il decoro della città».

