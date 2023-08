Terni, Raffaele realizza il suo sogno e apre la propria attività a 27 anni

di S.F.

Un giovane che punta sul suo territorio. Prendendosi il rischio per realizzare il sogno della vita, vale a dire aprire un’attività in proprio dopo dieci anni di lavoro, spostamenti e sacrifici: si chiama Raffaele, ha 27 anni ed a settembre inaugurerà il suo negozio ‘Hair dream’ a Campitello. Con dedica per chi non c’è più.

La scelta

Non solo chiusure commerciali e giovani in fuga da Terni. C’è chi invece prova a crescere e dare maggior movimento al quartiere d’origine: l’avventura in proprio scatterà con l’inaugurazione programmata per domenica 10 settembre dalle 18. «Per chi ha ambizione è l’età giusta per provarci. Ho fatto varie esperienze tra Roma (teatro dell’Opera), Spoleto (Festival dei due Mondi) e Terni, dove ho imparato il lavoro. Si arriva ad un punto dove si decide di andare da solo e nel mio caso ci siamo». Niente permanenza in centro, il 27enne punta su un’area periferica: «Voglio creare un qualcosa di nuovo a Campitello, Terni nord è di fatto un’altra città ormai. E anche un altro modo di pensare». Esempio? «L’aperipiega». Curioso.

La felicità, il ricordo e la dedica



Un percorso non semplice per Raffaele che, in giovanissima età, ha dovuto affrontare la perdita della mamma: «Sono contento e tutto questo è anche per lei. Ho sempre voluto fare il parrucchiere e non mi ha mai detto di no su questo mio obiettivo. Ora ci sono riuscito e sarebbe stata felice di questo mio sogno realizzato». Da via Roma a HairDreamRaffaele in via Gabelletta 4: «Non posso non ringraziare Elite, mi ha consentito di migliorare sul piano professionale e conoscere tante persone». La nuova avventura sta per partire.