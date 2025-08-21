Sono quattro i cittadini stranieri espulsi dalla questura di Terni negli ultimi giorni, a seguito di quanto deciso dal questore Michele Abenante – di concerto con l’ufficio immigrazione di via Antiochia – tutti ovviamente riguardanti persone ‘irregolari’ sul territorio nazionale. Si tratta in particolare di tre soggetti originari della Nigeria ed uno della Tunisia con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti.

A questo provvedimento si accompagnano sette avvisi orali nei confronti di altrettante persone di nazionalità italiana e nigeriana, anche loro con precedenti. «L’avviso orale – spiega una nota della questura – è una misura di prevenzione personale che viene notificata a soggetti considerati abitualmente dediti a condotte delittuose o che vivono con i proventi di attività illegali, con lo scopo di dissuaderli dal perseverare in tali comportamenti». Per due di questi provvedimenti, il questore Abenante «ha aggiunto la prescrizione di non poter possedere o utilizzare per tre anni strumenti potenzialmente offensivi come spray urticanti o artifici pirotecnici o utilizzabili per eludere i controlli o commettere reati come radar e visori notturni, strumenti di protezione balistica o riproduzioni di armi o armi giocattolo».

